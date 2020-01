Stasera in tv – La guerra è finita, le anticipazioni del 13 gennaio

Nuovo appuntamento su Rai Uno con la puntata della nuova serie tv La guerra è finita: tutte le anticipazioni di lunedì 13 gennaio

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 13 gennaio, a partire dalle 21.25 con la puntata della serie tv “La guerra è finita“. Tutto parte dalla fine della seconda guerra mondiale con i numerosi cambiamenti che vengono a galla. L’Italia è ridotta in macerie e regna tanta voglia di riscatto. La serie tv è girata interamente nella provincia di Reggio Emilia: creata da Sandro Petraglia, è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti. Dopo la Liberazione, ci sono numerose difficoltà da affrontare nella realtà. Tante persone hanno perso figli, madri, fratelli amici. Il protagonista è Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che intende cercare a tutti i costi il figlio e la moglie deportati nei campi. Dopo il suo ritorno in Italia il suo obiettivo è questo. Poi c’è Giulia, interpretata da Isabella Ragonese, figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l’onta paterna. Le loro strade s’incrociano per caso.

Stasera in tv – La guerra è finita, le curiosità

L’Italia è davvero traumatizzata dopo il secondo conflitto mondiale. Sono presenti tanti orfani di qualsiasi età, che attendono invano qualcuno alla stazione. La serie tv targata Rai “La guerra è finita” racconta la storia di chi è sopravvissuto e ha trovato una nuova via per tornare alla vita. Appuntamento a questa sera, lunedì 13 gennaio, con la puntata su RaiUno a partire dalle 21,25.