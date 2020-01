Serena Enardu Pago | “Sono ancora innamorata di lui”

Il rapporto Serena Enardu Pago riprenderà a volare? Lei ci spera ed ammette di provare ancora tanto amore nei confronti del partecipante al Grande Fratello Vip 4.

Pronti via, il Grande Fratello Vip 4 è cominciato da appena qualche giorno e Serena Enardu con Pago già mostra il fianco. La bella influencer ed imprenditrice è reduce dalla rottura della sua lunga storia d’amore con il cantautore. I due avevano preso parte a ‘Temptation Island Vip’ nel corso della scorsa estate, ed al termine di quella esperienza ognuno era andato per la propria strada.

Ma ora la 43enne sarda ammette di vivere male questa situazione, e di amare ancora Pacifico Settembre (vero nome di Pago, n.d.r.). Entrambi hanno avuto modo di confrontarsi in merito a quello che è avvenuto tra loro. E nonostante il pubblico del ‘Grande Fratello 4’ si stia dimostrando ostile nei confronti di Serena Enardu, quest’ultima resta in orbita reality. All’interno di uno dei celebri confessionali del programma, lei stessa ha ammesso per quali motivi stia soffrendo. “Mi manca la presenza di Pago. In ogni momento. quando vado a dormire, quando mi sveglio…lui è una persona molto silenziosa. Ma anche i suoi silenzi mi mancano. Mi manca proprio tutto. Sono ancora innamorata di lui, si. Altrimenti non sarei qui. Conosceva tante belle ragazze, e francamente questa è una cosa che mi scoccia. Perché potrebbe essere un ostacolo al mio proposito di riprovarci con lui. Il nostro rapporto lo meriterebbe”.

Serena Enardu Pago, lei spera di tornare insieme al cantautore

L’incontro tra Serena Enardu e Pago poi, avvenuto nel cors della seconda puntata del GF4, alla fine ha emozionato in molti. Lei aveva accettato l’invito ricevuto dal conduttore del programma, Alfonso Signorini. “Ma non è stato facile – ha scritto la Enardu in una storia su Instagram – proprio per niente. Ho messo tante cose in conto. Questa volta ho lasciato che fosse il cuore a parlare. E ho vista come una ottima opportunità per dare a Pago un segnale importante, anche a scapito del mio orgoglio. Avevo bisogno di dirgli quelle cose lì”.

“L’ho ferito ma ha capito che sono pentita”

“Ora mi sento molto più leggera – dice Serena Enardu – perché Pago ha capito cosa sono disposta a fare per salvare il nostro amore”. Lei stessa poi ammette: “Non so cosa sia accaduto nella sua testa, forse neppure lui lo sa. Spero che mi dia una nuova chance. In caso contrario avrò commesso uno degli errori più grandi della mia vita. Per me chiedere scusa ed avere ammesso i miei errori non è stato facile. Men che mai in pubblico. E lui è più sereno. Gli ho fatto del male, ha capito che mi sono pentita”.