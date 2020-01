Parma Lecce: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il posticipo della 19esima giornata della serie A TIM tra Parma e Lecce: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 20:45, il posticipo del lunedì sera della 19esima giornata di serie A tra Parma e Lecce. Si tratta anche della partita che chiude il girone di andata della Serie A TIM.

Le due squadre hanno differenti situazioni di classifica: il Parma infatti ha una posizione di centro classifica, che la mette per ora al sicuro, il Lecce invece arranca nelle zone basse e viene da tre sconfitte consecutive.

Parma Lecce: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio Tardini di Parma sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Parma Lecce, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Padroni di casa senza Gervinho e Inglese, che partiranno dalla panchina, ospiti che si affidano a Babacar e Falco, con il neoacquisto Deiola subito in campo. Queste le formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Kucka. All.: D’Aversa.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtisidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco. All.: Liverani.