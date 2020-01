Meghan Markle choc: “Pronta a denunciare la Regina”. Ecco perché

Il clima nella Real Casa d’Oltremanica è sempre più teso: secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle è pronta a denunciare la Regina Elisabetta per razzismo.

Ormai è guerra dichiarata, o così pare. Nel caso in cui l’accordo tra Harry e la famiglia reale non dovesse andare a buon fine, sua moglie Meghan Markle, duchessa di Sussex è pronta a denunciare Sua Maestà la regina Elisabetta per razzismo.

A rivelare l’indiscrezione-bomba è il giornalista di ITV Tom Bradby, molto vicino ai duchi di Sussex, il quale ha dichiarato che l’ex attrice è pronta a rilasciargli un’intervista capace di far tremare Casa Windsor e la Gran Bretagna intera.

La mossa tattica di Meghan e Harry

Stando a fonti ben informate, la coppia “ribelle” avrebbe dettato condizioni ben chiare alla Regina e non sarebbe risposta a trattare, o almeno non più di tanto. A ciò si aggiunga che, laddove Meghan facesse una mossa del genere, addossando a The Queen un’accusa tanto grave, la sua immagine negli Stati Uniti verrebbe notevolmente riabilitata.

In parole povere, l’ipotesi è che Meghan sia considerata una povera vittima della rigida monarchia britannica, che si troverebbe quindi a dover incassare un altro duro colpo. Secondo il già citato Bradby, Harry e consorte sono determinati a “sfruttare al meglio” la situazione, per aprire una nuova strada anche alle generazioni future, come Charlotte e Louis.

Qualora le richieste di Harry e Meghan fossero approvate, ne potrebbe scaturire un cambiamento a livello legislativo e, magari, un radicale cambiamento nella monarchia per i membri della famiglia reale d’Inghilterra che non possono aspirare al trono. Come dicono da quelle parti, Dio salvi la Regina…

