Jackie Chan: carriera e curiosità, che fine ha fatto l’attore

Chi è Jackie Chan: carriera e curiosità sul protagonista dei film sulle arti marziali, che fine ha fatto l’attore star degli action-movie.

Classe 1954, nato a Hong-Kong, ma poi reso famoso soprattutto dalle produzione di Hollywood, Jackie Chan è senza dubbio uno degli attori di action-movie più noti al mondo. Nel corso della sua lunghissima carriera, infatti, ha girato oltre 200 pellicole ed è diventato una star amatissima da più generazioni.

Il successo di Jackie Chan, star degli action-movie

In realtà, il fenomeno Jackie Chan è emerso in Italia molto in ritardo rispetto ad altri Paesi del mondo: molti dei suoi film sono stati distribuiti soltanto nel mercato home-video, non sono mai andati in sala e anche i passaggi televisivi sono giunti con notevole ritardo. Dopo un pressoché fallimentare tentativo del mercato cinematografico asiatico di renderlo il “nuovo Bruce Lee”, Jackie Chan ha provato a sfondare a Hollywood per tutti gli anni Ottanta.

Solo nei primi anni Novanta arrivano i riconoscimenti del mercato Usa e in particolare il suo primo film ‘americano’, ovvero Terremoto nel Bronx. Il fenomeno arriva anche in Italia ma resta di nicchia. Da allora molti suoi film vengono esportati in occidente, spesso censurati. Col passare degli anni, il successo si consolida, le produzioni si moltiplicano e Jackie Chan diventa il punto di riferimento dei cosiddetti Kung Fu movies.

Che fine ha fatto l’attore Jackie Chan

L’attore raggiunge l’apice del successo alla fine degli anni Novanta, poi nel 2017 riceve addirittura l’Oscar alla carriera. Grande fan di Bud Spencer e Terence Hill, l’attore diventa un’icona del genere e sono in molti a rendere omaggio alla sua carriera, in tutti i campi dello spettacolo, compresa la musica. Qualche anno fa, Jackie Chan ha annunciato il suo ritiro come star d’azione, dicendo che è troppo vecchio per le acrobazie e il mondo è “troppo violento”.

Jackie Chan ha dichiarato di sentirsi “davvero, davvero stanco” dopo decenni spinti al limite. Peraltro, l’attore è noto per aver eseguito quasi tutte le sue acrobazie. Il suo ultimo film come regista è ‘Chinese Zodiac’, del 2012, ma successivamente nonostante le sue dichiarazioni continua a essere protagonista di film di azione. Qualche tempo fa, ha fatto scalpore una sua autobiografia in cui confessata di aver sperperato molti soldi in “alcol, gioco d’azzardo e donne”. Inoltre, ha confessato un episodio di violenza nei confronti del figlio Jaycee, quando il bambino aveva solo due anni.