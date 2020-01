Infortunio Zaniolo, le parole di mamma Francesca: “Oltre ogni difficoltà”

In seguito al brutto infortunio occorso a Nicolò Zaniolo durante la partita di ieri contro la Juventus, mamma ha voluto incoraggiare il figlio su Instagram.

Durante il posticipo di ieri sera allo stadio Olimpico tra Roma e Juventus, il talentuoso Nicolò Zaniolo è uscito dal campo in lacrime, trasportato in barella fuori dal rettangolo di gioco e successivamente portato in ospedale per un controllo. Il momento incriminato è il 35′ del primo tempo, il fantasista della Roma compie un’accelerazione e supera in slalom alcuni avversari, Rabiot lo insegue e gli fa fallo, Zaniolo cade a terra e chiede subito il cambio in lacrime.

Si è capito subito che si era trattato di un infortunio grave, ma solo qualche ora più tardi si è compreso che il calciatore sarà costretto a saltare tutto il resto della stagione e che dovrà saltare anche l’appuntamento Europeo con la nazionale azzurra. Dalle analisi infatti è stato confermato che si tratta di rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Nicolò, dunque, dovrà operarsi e starà fuori almeno 6 mesi.

Infortunio Zaniolo, le parole della mamma su Instagram

In seguito all’accaduto il calciatore non ha voluto rilasciare alcuna intervista. Uscito dalla clinica del dottor Mariani, però, ha scritto su Instagram: “Vi giuro che tornerò più forte di prima”. Augurio che gli ha fatto anche la mamma Francesca Costa in un post sul social in cui si legge: “…amore mio oltre la sfortuna oltre ogni difficoltà per diventare ancora più forte …ti amo all’infinito “.

Sotto al commento, un nutrito gruppo di appassionati di calcio ha voluto mostrare vicinanza e fare gli auguri al ragazzo. Un utente ad esempio scrive: “Da laziale spero ti riprendi presto, la nazionale ha bisogno di te”, un altro aggiunge solamente: “Dai Nico”, mentre un tifoso romanista scrive: “Il suo dolore è il nostro…grande calciatore e splendido ragazzo. Forza Nicolo’ tornerai ancor più forte”.