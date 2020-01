Incidente stradale a Mestre | Sara muore a 25 anni sotto agli occhi del fidanzato

Nella tarda serata di ieri un incidente stradale presso Mestre ha reciso la vita di una 25enne. Si chiamava Sara, il suo fidanzato ha assistito a tutto.

La povera Sara Michieli muore in seguito ad un drammatico incidente stradale a Santa Maria di Sala, non lontano da Mestre, in provincia di Venezia. La giovane si trovava a bordo di una Lancia Y da lei stessa condotta.

L’utilitaria è andata a schiantarsi con violenza contro una Alfa Romeo che procedeva dal senso opposto. L’impatto frontale è stato devastante e non ha lasciato scampo a Sara. L’incidente stradale si è svolto in via Caltana. Come detto le cause sono ancora tutte da stabilire. Sarà è morta sul colpo a causa della forza tremenda del colpo che ha coinvolto le due auto. Sull’altra auto c’era un altro giovane, di 27 anni ed originario di Mirano. Con lui viaggiavano anche due passeggeri. Tutti loro hanno rimediato soltanto ferite di non preoccupante entità.

Incidente stradale, Sara avrebbe provato un sorpasso prima dell’impatto

I carabinieri di Mestre hanno raggiunto il luogo del disastro nel breve volgere di pochi minuti per svolgere i rilievi del caso. Con loro presente anche alcuni membri del personale del 118, che non hanno potuto fare niente per salvare Sara. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli incidentati. Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 22:00 di domenica 12 gennaio 2020. Con Sara viaggiava poco dietro anche il suo fidanzato, a bordo di un’altra auto. Sara avrebbe provato un sorpasso e questo l’avrebbe portata ad impattare contro l’Alfa che arrivava dall’altro senso di marcia. Lei lavorava come barista. Entrambe le macchine sono poi finite in un fossato attiguo.

