Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia confessa: “Ho una figlia”

Rivelazioni nel corso del reality show Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia, uno dei protagonisti ed ex gieffino, confessa: “Ho una figlia”.

Tra coloro che fanno parte del cast del Grande Fratello Vip, quest’anno ci sono alcuni ex gieffini che hanno partecipato all’edizione NIP del noto reality show. Uno di loro è Pasquale Laricchia, che abbiamo imparato a conoscere con l’entrata nella casa del Grande Fratello per la terza edizione. Il barese in passato è stato fidanzato con Victoria Pennington.

Pasquale Laricchia rivela di avere una figlia

La loro storia d’amore è legata proprio alla partecipazione al reality show, una volta usciti dal programma, le loro strade come noto si divideranno. Pasquale Laricchia, classe 1972, dopo l’uscita della casa più amata dagli italiani, partecipa come ospite ed opinionista in tanti programmi televisivi, come “Buona domenica”. Ha iniziato anche a lavorare come dj e speaker a Radio Studio Più. Di lui si perdono in parte le tracce, soprattutto poco si sa della sua vita privata.

Da qualche tempo, il disc jockey barese è legato sentimentalmente a Loredana. In questi giorni di permanenza nella Casa più famosa d’Italia, abbiamo sentito spesso parlare di lei. Ma quel che non sapevamo prima di queste ore è che i due avrebbero una figlia. La confessione è arrivata proprio durante il reality show, quando Pasquale Laricchia ha spiegato a un certo punto: “Io sono un padre di famiglia”.