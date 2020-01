Conosciamo meglio la storia di Eva Nestori: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della fidanzata dell’attore Michele Riondino

Eva Nestori è attualmente la fidanzata di Michele Riondino, l’attore italiano che ha riscosso successo con la fiction Montalbano. La scintilla tra la coppia è nata proprio sul set della fiction Rai, visto che la ragazza è una make up artist. Diplomatasi presso l’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma, con indirizzo in “Trucco estetico e cine-teatrale”, nel 2001 Eva inizia a lavorare nel mondo del cinema e del teatro, diventando la make up artist di fiducia di molti vip. La stessa ragazza ha svelato ad Extramagazine: “Quando è iniziata la nostra storia in realtà Michele non era ancora famoso. Ci siamo innamorati un anno prima dell’uscita di Montalbano, quindi abbiamo imparato insieme a convivere con questa sua improvvisa notorietà e insieme abbiamo cercato di gestirla”.

Chi è Eva Nestori: vita privata

Eva Nestori ha una figlia avuta dalla relazione con Michele Riondino, di nome Frida nata nel 2014. “Frida è stata una scelta azzardata da molti punti di vista. Fare un figlio è un atto egoistico: lo fai perché hai bisogno di un nuovo amore, di rinascere attraverso di lui”, le confessioni di Michele Riondino a Vanity Fair. Poi lo stesso attore ha svelato: “Ma all’inizio non è facile. Un giorno entra in casa tua questa piccola persona, io non la conosco e lei non mi conosce. Abbiamo bisogni completamente diversi, ma condividiamo la mia casa che io ho comprato. E anche lei potrebbe dire che quella è la sua casa, e guardare me e pensare che sono io l’estraneo nel suo territorio, e avere completamente ragione. Insomma, è strano e buffo”.