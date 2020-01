Dichiarata morta dai medici: 55enne si risveglia durante i funerali

Il “miracolo” è accaduto Muchchandi, un piccolo villaggio in India: la donna si è risvegliata nel bel mezzo della sua cerimonia funebre.

Il peggiore degli incubi per ogni essere vivente – ritrovarsi chiusi in una bara sigillata prima di essere morti – si è quasi materializzato – o quasi – a Muchchandi, un piccolo villaggio in India. Qui una donna che era stata dichiarata morta dai medici si è risvegliata nel mezzo del suo funerale. La notizia ha fatto subito gridare al miracolo anche se, a ben vedere, si tratta più verosimilmente di un clamoroso episodio di malasanità.

Il risveglio della (presunta) morta prima dell’ultimo saluto

Malati Chougule, 55 anni, da giorni aveva accusato una febbre altissima e, dopo aver perso conoscenza, era stata trasportata d’urgenza in ospedale nella città di Belagavi, nello Stato indiano del Karnataka. I medici l’hanno tenuta sotto osservazione per diverse ore e avevano poi tentato di rianimarla ma, non riuscendo nell’intento, l’avevano dichiarata morta.

Così, l’ospedale ha comunicato la terribile notizia ai familiari della poveretta, che di lì a poco hanno riportato la salma nel suo villaggio. Una volta giunti a casa, i parenti di Malati hanno dato inizio ai preparativi per il rito funebre, celebrato secondo la traduzione induista. Il cadavere è stato lasciato per una notte intera nel giardino di casa, ma proprio mentre la famiglia della (presunta) defunta si è riunita per l’ultimo saluto, all’improvviso la donna ha riaperto gli occhi.

Come’è possibile? A dare una spiegazione molto plausibile dell’accaduto è stato un giovane familiare della donna, che ha tentato di spiegare (con una certa fatica) che si era trattato semplicemente di un coma temporaneo. Certamente, però, il tempismo ha fatto in questo caso la differenza: ancora qualche minuto in più e il finale sarebbe stato ben diverso…

