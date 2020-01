Chiara Ferragni, dedica ad un uomo importante: “Senza di te non ce l’avrei fatta”

Oggi Chiara Ferragni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una dedica ad un uomo che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita.

Quest’oggi Chiara Ferragni è in vena di dediche sentimentali. Parole di stima e di affetto per un uomo che ha recitato un ruolo fondamentale nella sua vita e senza il quale probabilmente oggi non sarebbe quella che tutti conosciamo. A primo acchito si potrebbe pensare che queste frasi al miele siano dedicate al marito, l’uomo con il quale ha creato non solo una famiglia, ma anche condiviso parte del suo successo. Da anni, infatti, la coppia Fedez-Ferragni è la più seguita, discussa e ammirata dei social italiani.

Leggi anche ->Chiara Ferragni, prima e dopo: com’è cambiata da quando è nato Leone

Ma la dedica di questa mattina della nota influencer è rivolta ad un uomo che è presente nella sua vita sin da quando era solamente una studentessa liceale e che da quel momento ha sempre fatto parte del suo quotidiano. Un uomo che ha creduto in lei prima che i risultati le dessero ragione: l’amico storico Filippo Fiora. Il motivo di questa dedica è un’occasione speciale, ovvero il compleanno.

Leggi anche -> Chiara Ferragni irriconoscibile, la foto di 7 anni fa manda in delirio i fan

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chiara Ferragni, dedica ad un uomo importante

Per l’occasione Chiara ha pubblicato una serie di scatti che ripercorrono la storia della loro amicizia, da quando erano semplicemente degli imberbi studenti ai giorni nostri. Accanto a queste foto un bel commento: “Il più felice dei compleanni al mio migliore amico da 17 anni, il mio caro Filippo Fiora. Sin dal primo giorno delle superiori sei stato al mio fianco e non ce l’avrei fatta senza di te, ti amo così tanto per così tante ragioni. Sei speciale”.