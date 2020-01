Amadeus: la moglie Giovanna nel mirino degli haters

Amadeus: la moglie Giovanna Civitillo nel mirino degli haters su Instagram, cosa ha scritto alla donna un utente commentando una foto.

Si avvicina il Festival di Sanremo e come noto a condurlo quest’anno sarà Amadeus. Il celebre conduttore dal 2003 fa coppia fissa con Giovanna Civitillo, la moglie conosciuta perché era una delle ballerine del preserale Rai L’Eredità. I due hanno un figlio che nasce il 18 gennaio 2009 e che chiamano Josè Alberto. Nello stesso anno si sposano con rito civile.

Cosa hanno detto a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus

Nel 2019, finalmente arriva per loro anche il matrimonio religioso. Amadeus e la moglie hanno lavorato insieme in televisione per diverso tempo. Giovanna Civitillo nel 2006 passa a Mediaset insieme ad Amadeus e lo affianca nel game show 1 contro 100. Entrambi tornano poi in Rai e lavorano ancora insieme a Mezzogiorno in Famiglia. L’anno scorso la donna ha partecipato anche al programma Detto Fatto.

Insomma, Giovanna Civitillo non è certo nuova al mondo dello spettacolo. Ma come spesso accade, quando una persona è al centro dell’attenzione mediatica, come lo è Amadeus in queste settimane, c’è chi coglie la palla al balzo per dire la propria e prendersela anche con i familiari. Così su Instagram, dove la donna è seguitissima, compare un commento contro di lei: “Adesso è uscita anche questa dalla tana”, scrive un utente.