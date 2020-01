Lutto Tania Cagnotto, la disperazione della tuffatrice per la grave perdita

Lutto Tania Cagnotto, la disperazione della tuffatrice per la grave perdita in famiglia avvenuta proprio pochi giorni dopo il compleanno.

Una delle sportive italiane più amate e più di successo degli ultimi anni sta, nonché figlia d’arte del grande Giorgio Cagnotto, sta vivendo un momento molto triste.

E’ notizia di poco fa infatti che Tania Cagnotto abbia dovuto subire un grave lutto famigliare che le ha provocato molto dolore. Un dolore che ha voluto rendere pubblico e condividere con i suoi tanti fan.

Lutto per Tania Cagnotto, ecco cosa è successo

Come dicevamo la tuffatrice ha dato via Instagram l’annuncio della morte della sua adorata nonna con queste parole: Ciao meine Liebe Omi. Stanotte, 4 giorni dopo il tuo compleanno (98anni) ti sei addormentata.. nel modo in cui te lo auguravamo❤️ finalmente potrai raggiungere il nonno,che tanto ti mancava..



Sei stata una nonna speciale per me.sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni…☺️ sono felice che sei riuscita ancora a conoscere Maya😍. Hab die lieb Omi😘 RIP

La foto pubblicata ritrae proprio la nonna insieme alla piccola Maya, nata il 23 gennaio 2018. La donna aveva potuto così conoscere la sua pronipote.