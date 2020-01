Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai Uno, è tornata recentemente a parlare della morte del fratello Luigi, un dramma immane che l’ha segnata per sempre.

Eleonora Daniele parla della morte del fratello Luigi

“Io oggi ho quarant’anni, lui ne aveva quattro più di me. Sono la più piccola di quattro figli e quando le mie sorelle maggiori hanno cominciato a lavorare, ad essere indipendenti, con Luigi c’ero io, sono cresciuta con lui” aveva detto a Vanity Fair. Luigi, che era autistico, è morto tre anni fa: “Tante mamme o sorelle potranno ritrovarsi in questo libro, un romanzo dove però ci sarà tutta me stessa. Penso che l’ autismo abbia talmente tante sfumature e complessità che il rischio è raccontarlo in superficie, come certi film tipo Rain man. La disabilità ti fa crescere, aumenta la tua forza, la tua spiritualità” dice in un’intervista a Libero.

E poi: “È un dolore che non mi abbandona mai, è troppo. È stato diverso anche dalla morte di mio padre. Quando perdi un genitore anziano è un conto, con Luigi ancora mi chiedo “perché”. Con lui ho perso un figlio. Lui mi ha insegnato a stare in silenzio e guardare il mondo”.

Il successo di Storie Italiane

La conduttrice ex partecipante del Grande Fratello ha avuto modo anche di parlare del successo che il suo programma mattutino sta ottenendo: “Questa è la mia sesta edizione, era nato come spazio di attualità ma lo abbiamo reso qualcosa di più ampio: ora trattiamo temi leggeri, tra talk e faccia a faccia con i volti noti dello spettacolo, ma diamo sempre più voce al paese reale attraverso le inchieste. Ho la fortuna di avere una bellissima squadra, i miei collaboratori – autori, inviati, filmaker – si appassionano davvero alle storie. Questa è la forza del programma: sentire, ascoltare, condividere”.