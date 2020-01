Stasera in tv – Che Tempo Che Fa ospiti di oggi 12 gennaio

Stasera in tv – Che Tempo Che Fa ospiti di oggi 12...

Stasera, 12 gennaio, lo show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback andrà in onda ore 21.05: tutti gli ospiti di Che Tempo Che Fa

Il programma condotto da Fabio Fazio vedrà tornare una dei suoi protagonisti principali, ossia Lucianina Littizzetto, reduce da un brutto incidente. Dopo l’operazione chirurgica, molto probabilmente, non vedremo la piccola e agile folletta dispettosa di Che Tempo Che Fa arrampicarsi come al solito sulla scrivania del collega, ma ciò che è certo è che Luciana Littizzetto tornerà con la stessa acuta ironia.

Il programma andrà in onda a partire dalle ore 21.05 su Rai 2.

Leggi anche —> Francesca Fialdini, chi è: età, carriera, vita privata, foto e fidanzato

Che Tempo Che Fa: la prima puntata del 2020

La prossima puntata sarà la prima che va in onda nel 2020 e per l’occasione vi saranno numerosi ospiti.

L’oroscopo 2020 sarà in studio grazie a Paolo Fox e mentre la comicità sarà portata dal monologo inedito di Enrico Brignano.

Che tempo che fa ospiti di oggi:

Piero Angela ,

non solo il più grande divulgatore scientifico della storia della televisione italiana, ma anche tanto al passo con i tempi da creare Superquark +, in onda su Rai Play, un nuovo modo per vivere il sapere.

, non solo il più grande divulgatore scientifico della storia della televisione italiana, ma anche tanto al passo con i tempi da creare Ilary Blasi ,

conduttrice di Mediaset (ora del Grande fratello VIP) e moglie di Francesco Totti , e dal cui matrimonio sono nati i tre figli Christian, Chanel e Isabel.

, conduttrice di Mediaset (ora del Grande fratello VIP) e moglie di , e dal cui matrimonio sono nati i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Vincenzo Mollica ,

il giornalista Rai festeggia quest’anno i quarant’anni di carriera.

, la cantante Annalisa e il rapper Rkomi ,

il duo presenterà il nuovo singolo che li vede coinvolti chiamato Vento sulla Luna.

e il rapper , il duo presenterà il nuovo singolo che li vede coinvolti chiamato Vento sulla Luna. Mara Carfagna ,

vicepresidente della Camera dei Deputati e creatrice dell’associazione Voce Libera.

vicepresidente della Camera dei Deputati e creatrice dell’associazione Voce Libera. Flavio Caroli,

storico d’arte, critico e accademico italiano di fama mondiale

Ferruccio De Bortoli,

giornalista e scrittore che sarà in trasmissione per presentare la sua nuova opera intitolata La ragione e il buonsenso. Conversazione patriottica sull’Italia.

Che Tempo Che Farà, ospiti di oggi:

il Mago Forest,

Raul Cremona,

Ale e Franz

Gigi Marzullo (l’inviato speciale)



Il Tavolo, ospiti di oggi:

Francesca Fialdini,

Nino Frassica,

il Mago Forrest,

Gigi Marzullo,

Teo Teocoli,

Paolo Fox,

Annalisa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI