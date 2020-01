Romina Carrisi come sua madre: il sogno della figlia di Albano

Romina Carrisi vuole diventare a tutti gli effetti come sua madre Romina. Ecco il sogno della figlia di Albano che intende seguire le orme della donna

Proprio come mamma Romina Power. Romina Jr Carrisi, figlia di Albano, sta cercando in tutti i modi di seguire la carriera della mamma. Il suo sogno è quello di diventare un’attrice, ma finora non è arrivata una possibilità concreta. Nel frattempo si è dedicata alla fotografia e alla musica, presentando anche ultimamente una mostra fotografica, intitolata “Stanza“. Ai microfoni di Tgcom24 la stessa Romina Jr ha svelato: “Si tratta della mia sesta mostra fotografica. Questa è però molto più intima, perché faccio vedere molto di me. Si può dire che metto a nudo la mia anima”. La stessa ragazza è molta legata alla mamma visto lo scatto pubblicato dalla ormai 32enne, foto utilizzata anche dal settimanale Gente qualche mese fa. Nella copertina si leggeva: “Romina bella come la mamma”, visto che le due donne sono molto simili e sembrano sorelle.

Romina Carrisi, una nuova vita

Romina Jr è una bella ragazza che cura molto l’alimentazione visto che nei mesi scorsi ha dovuto seguire una dieta molto rigida per via di una allergia al nichel mangiando così solo verdure e riso. “Ora ho una consapevolezza nuova. Ho imparato a volermi bene e a piacermi. Prima non credevo in me stessa e non mi piacevo. Oggi invece guardo al futuro con occhi propositivi”, le sue dichiarazioni.