“Madeleine McCann è viva, ecco dove sta”: la rivelazione della sensitiva

Madeleine McCann è “viva e vegeta” e si troverebbe in Germania: a sostenerlo è la sensitiva Fia Johansson, che collabora con le forze dell’ordine statunitensi nei casi di persone scomparse.

Madeleine McCann non è morta: si trova in Germania, dove vive con una nuova famiglia. E’ quanto ha affermato la sensitiva Fia Johansson. Di più: secondo la “veggente”, i nuovi genitori della bimba inglese scomparsa nel nulla ormai quasi 13 anni fa non hanno la minima idea che si tratti proprio di Maddie.

Ancora sulle tracce di Madeleine McCann

Come noto, Madeleine McCann è scomparsa dall’appartamento per le vacanze della sua famiglia a Praia da Luz, in Portogallo, la sera del 3 maggio 2007. Le forze dell’ordine hanno cercato la piccola in lungo e in largo, ma senza mai trovarla. E le ricerche sono tuttora in corso. Va da sé che stanno facendo molto rumore le rivelazioni di Fia Johansson – la quale tra l’altro collabora con le forze dell’ordine statunitensi nei casi di persone scomparse – secondo cui la ragazza sia viva e vegeta. Di recente la sensitiva aveva lascito intendere che Madeleine fosse stata rapita da un trafficante di bambini tedesco, dal quale però sarebbe fuggita due anni dopo. Molto probabilmente, a suo dire, ora si chiama Melanie e vive con una famiglia tedesca nel distretto di Colonia.

“La famiglia non sapeva nulla del modo in cui è scomparsa e delle circostanze della sua scomparsa, perché l’hanno trovata quasi due anni dopo – ha precisato la sensitiva a colloquio con il Daily Star Online –. Lei non ricorda nulla, nessuno è a conoscenza di quello che è successo”. E ancora: “Il padre dovrebbe avere tra i 70 e gli 80 anni. La madre dovrebbe avere più o meno la stessa età, sono entrambi piuttosto vecchi”. La sensitiva ha poi rimarcato che Madeleine/Melanie ha anche una sorella, più grande di lei di un paio d’anni. Ma per i genitori di Maddie notizie del genere sono tutt’altro che rassicuranti. Ancora lo scorso maggio, un portavoce della campagna ufficiale Find Madeleine su Facebook ha ribadito che la sua mamma e il suo papà, Kate e Gerry, “non credono nei medium e nelle sensitive”.

