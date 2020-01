Incidente nucleare in Canada, allarme generale: cosa sta succedendo nella centrale nucleare di Pickering, una città canadese che si trova nell’Ontario meridionale.

C’è stato un incidente nella centrale nucleare di Pickering, una città canadese che si trova nell’Ontario meridionale, ad est di Toronto, nella Municipalità Regionale di Durham. I cittadini sono stati svegliati da un allarme che ha destato molto scalpore anche se le autorità hanno assicurato che fosse tutto sotto controllo.

L’incidente avvenuto alla centrale non avrebbe provocato fuoriuscita di materiale radioattivo, ma le verifiche del caso sono in corso. Qualche ora dopo l’allarme comunicato ai cittadini che si trovavano in un raggio di 10Km è stato emesso un altro annuncio nel quale si diceva che era stato lanciato per errore l’allerta. Insomma un pasticcio bruttissimo o un tentativo goffo di minimizzare il reale pericolo nucleare in atto?

Important update: the alert regarding #Pickering Nuclear was sent in error. There is no danger to the public or environment. — Ontario Power Gen (@opg) 12 gennaio 2020

Il primo allarme lanciato sosteneva che la gente non dovesse prendere alcuna precauzione ma spiegava pochi dettagli e aveva messo ancora più in agitazione le persone residenti in zona.