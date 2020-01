Fedez completamente nudo, si copre solo lì: “Non sono broccoli, è muschio”. Il rapper lancia un nuovo progetto sui social. Con lui anche Luis Sal. I followers impazziscono.





Hanno stupito e divertito tutti i propri followers Fedez e Luis Sal. E lo hanno fatto con un post nel quale si sono mostrati sui social praticamente nudi, coperti solo da muschio.

Fedez completamente nudo: nuovo progetto in arrivo sui social

Hanno deciso di annunciare così il loro prossimo progetto Fedez e Luis Sal. E quale vetrina poteva essere migliore di Instagram per divulgare e pubblicizzare il messaggio? Così è stato. E per stupire e divertire i propri seguaci, oggi i due si sono mostrati completamente nudi nella fotografia pubblicata qualche ora fa su Instagram, coperti solo da un po’ di muschio. “Abbiamo fondato un Podcast: MUSCHIO SELVAGGIO prima puntata domani alle 14 su YouTube”, recita il post a corredo dell’immagine che dunque annuncia un nuovo progetto che partirà proprio da domani, in onda su Youtube.

Ancora non sono trapelate informazioni dettagliate su come verrà articolato il Podcast, né sono state diffuse anticipazioni riguardo a ciò a cui i followers potranno assistere a partire da domani. Questo né per ciò che riguarda l’account del rapper, né per quanto riguarda le pagine social dello youtuber. La stessa Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha rilanciato sulle proprie pagine social il post del marito.

Naturalmente il post e il video nel quale i due scherzano con la propria fisicità ha scatenato l’entusiasmo dei fan che in pochi minuti hanno riempito la pagina di Fedez di commenti entusiasti e pieni di ironia.

