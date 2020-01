Enrica Bonaccorti, chi è: età, vita privata e carriera della conduttrice televisiva. E’ stata alla guida di programmi di successo in Rai e su Canale 5 ma ha anche scritto alcune importanti canzoni e romanzi.





Classe 1949, nota all’anagrafe con il nome di Enrica Maria Silvia Adele Bonaccorti, Enrica Bonaccorti è conosciuta al grande pubblico per essere una conduttrice televisiva, ma anche radiofonica, nonché un’attrice e un’autrice di testi di alcune canzoni molto conosciute nel nostro Paese.

Enrica Bonaccorti: le tappe della carriera professionale

Enrica Bonaccorti è nata a Savona nel 1949 e nel 1978 compie il proprio esordio televisivo in Rai con il programma Il sesso forte. Tra le trasmissioni di grande successo condotte dalla Bonaccorti ricordiamo Italia sera, Pronto chi gioca? e Pronto Topolino?. Nel 1987 vince il Telegatto nella categoria Personaggio femminile dell’anno. Su Canale 5 conduce poi Ciao Enrica e La giostra, che non ottengono però il medesimo successo delle precedenti.

E’ nel 1991 che arriva il più grande successo, ovvero la conduzione di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni, assieme a Yvonne Sciò ed Antonella Elia. Seguono i programmi Cuori d’oro e I fatti vostri.

Negli anni 2000 è parte di Buona Domenica e opinionista di alcuni programmi televisivi come Mattino Cinque e La vita in diretta. Nel 2019 è stata alla guida di Ho qualcosa da dirti, in onda su Tv8.

La Bonaccorti è inoltre autrice di importanti canzoni della musica italiana tra le quali La lontananza e Amara terra mia, cantante poi da Domenico Modugno. Si cimenta infine anche nel ruolo di scrittrice, pubblicando nel 2007 il suo primo romanzo, La pecora rossa a cui segue L’uomo immobile.

La vita privata

Nella sua vita privata la Bonaccorti è una madre. Nel 1973 è nata la figlia Verdiana dal matrimonio con l’ex marito Daniele Pettinari. Tra gli amori che sono stati in passato attribuiti alla conduttrice televisiva, ricordiamo alcuni nomi importanti. Come quello di Michele Placido, Renato Zero, Arnaldo del Piave, Carlo di Borbone e Francesco Villari.