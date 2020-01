Domenica Live, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 12 gennaio

A Domenica Live, sorpresa tutta da gustare, il programma cambia pelle e coinvolgerà nuovi ospiti in studio inoltre… dettagli sul documento choc!

Nello studio di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ci ha lasciato annusare qualche anticipazione sulla prima puntata del 2020, oggi 12 dicembre.

La Domenica Live oggi, a sorpresa, sarà protagonista di molti cambiamenti e fra, questi, il Cambio Look Choc. Vi mostriamo di seguito di cosa si tratta e chi sono gli ospiti attesi oggi in puntata.

Domenica Live, gli ascolti confermano: il nuovo anno riparte con il boom di share

Nel 2019 l’introduzione del torneo Domenica Alive ha portato il programma di Barbara D’Urso a un maggior consenso da parte del pubblico.

La competizione ha movimentato il programma e insomma… è piaciuto!

Il travestimento soprattutto sembra abbia colpito i telespettatori portandoli a immedesimarsi con coreografie e costumi indossati dai concorrenti.

Da quando si è conclusa la battaglia Domenica in vs Domenica Live, l’orario di quest’ultima è slittato in palinsesto alle ore 17.20 portando a un’incredibile miglioria in fatto di share. In finale di puntata a Pomeriggio 5 la conduttrice partenopea ci ha fatto vedere la busta choc e dato qualche piccola anticipazione.

L’anticipazione:

“Ci sarà Jasmine, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Di questo documento non posso dirvi niente, ma rimarrete scioccati”, ha promesso Barbara D’Urso.

Per quanto riguarda la nuova sfida ha aggiunto: “In Cambio Look Choc, Giovanni Ciacci trasformerà un personaggio famoso in un’altra persona. Nella prima puntata, Enrica Bonaccorti verrà trasformata in Elettra Lamborghini”.

Il radicale cambio di look saprà lasciarci a bocca aperta?

Nella prima puntata di oggi, infine, verranno mostrate delle esclusive sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso.

Video promo Mediaset

