Domenica in, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 12 gennaio

Tanti gli ospiti di oggi di Domenica in che continua a regalare a Rai 1 ascolti da record per la fascia pomeridiana: tutti gli ospiti di Mara Venier

Gli ascolti Domenica In sono arrivati a sfiorare, nelle ultime puntate dell’anno, i 3 milioni di telespettatori, corrispondenti al 20% di share che incoronano zia Mara a indiscussa regina della domenica pomeriggio.

Gli ospiti di oggi contribuiranno ad accrescere l’interesse del pubblico?

Le anticipazioni e i nomi annunciati dalla rete, sicuramente, non sono da poco.

Vediamo insieme chi sarà oggi nello studio di Mara Venier e cosa accadrà.

Mara Venier: la sua conduzione appare sempre più apprezzata dal pubblico

Ora che la lotta Domenica in Vs Domenica Live non si svolge più frontalmente (il programma di Barbara D’Urso è slittato alle ore 17.20) entrambi gli show ne hanno ampiamente guadagnato in fatto di share.

Domenica in, ospiti di oggi:

Eleonora Daniele

Dopo l’annuncio, fatto durante la messa in onda della sua trasmissione Storie Italiane, la conduttrice ufficializzerà la sua gravidanza nel salotto della zia.

Rosita Celentano

Mietta

Roby Facchinetti

Isa Barzizza

Stefania Craxi

La figlia di Bettino, presenterà il suo nuovo libro intitolato Bettino Craxi. Uno sguardo sul mondo. La senatrice si soffermerà anche sul film Hammamet che, in occasione dei 20 anni dalla morte del noto politico, si sofferma a raccontare gli ultimi sei mesi della sua vita.

Il leader del PSI è stato interpretato da Pierfrancesco Favino, trasformato dal trucco e dalla propria eccellente prova d’attore. Durante il pomeriggio di oggi Pierfrancesco Favino sarà a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin e di Canale 5.

Una parte di Domenica in sarà dedicata a un talk incentrato su Sanremo 2020 nel quale interverranno: Marco Molendini, Marino Bartoletti, Dario Salvatori e Roberto D’Agostino.

A Domenica in Giulia De Lollis nell’intervista del 15/09/2019

