Bambino morto | cancro al cervello lo uccide a soli 3 anni | FOTO

Un cancro al cervello ed un bambino morto. Al povero Romeo succede quello che mai dovrebbe avvenire ad un piccolo della sua età. La notizia è devastante.

I genitori di un bambino morto sono assolutamente devastati per la terribile sorte capitata al loro piccolo. Lui si chiamava Romeo Texeira ed aveva soltanto 3 anni. Ad ucciderlo è stato un inesorabile cancro al cervello, scambiato però colpevolmente per una febbre dai medici.

A gennaio dello scorso anno il bambino morto ebbe un primo, violento attacco di convulsioni. Anche dopo più di un ricovero in ospedale nessuno dei medici si è mai accorto di nulla. La diagnosi su cosa stesse avvenendo all’interno del cervello dello sfortunato bimbo emerse solamente a giugno del 2019. Dopo una coraggiosa battaglia con il tumore, Romeo è purtroppo morto il 30 dicembre scorso. Viveva a Coventry, in Inghilterra, assieme al papà ed alla mamma. Il padre, Leandro, ha affermato che un giorno era tornato da lavoro ed aveva notato dei problemi di equilibrio nel figlioletto.

Bambino morto, aveva un tumore al cervello di 12 cm

“A gennaio di un anno fa lo portammo in ospedale. I medici lo dimisero perché credevano che avesse solo una febbre. A giugno poi abbiamo scoperto la presenza di una massa tumorale grossa 12 cm. Abbiamo passato i successivi sei mesi in ospedale”. Fino a quando, il 30 dicembre 2019, Romeo è morto. A nulla è valso il trattamento di chemioterapia prescrittogli. “I trattamenti non hanno mai funzionato”, dice il padre. “Per questo lo abbiamo portato a casa, per fargli vivere felicemente, per quanto possibile, i suoi ultimi giorni”. Letale anche una infezione che il suo corpicino non è riuscito a sopportare. Alcuni parenti ed amici della famiglia del bambino morto hanno istituito una raccolta fondi online. I soldi raccolti serviranno per pagare le spese dei funerali.

