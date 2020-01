Anna Falchi, selfie bollente coperta solo da una sciarpa della Lazio

Anna Falchi ha festeggiato la vittoria della Lazio con un nuovo selfie bollente pubblicato su Instagram. I fans sono entusiasti.

Anna Falchi ha deciso di festeggiare la vittoria della Lazio, ottenuta ieri contro il Napoli grazie al goal di Ciro Immobile, con un selfie bollente pubblicato su Instagram. Per l’occasione, pare, la showgirl ha deciso di regalare ai suoi followers (più di 300mila) una foto davvero particolare, che non verrà presto dimenticata dagli uomini che la seguono. Il selfie di Anna è stato scattato dall’alto e ritrae la donna in pantaloni, sorridente e con il petto coperto solo dalla sciarpa della Lazio. Lei ha accompagnato il post dalla didascalia: “E con un’altra vittoria in “zona Lazio’”mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!!!!” e alcuni hashtag. La Falchi ha inoltre taggato Ciro Immobile nella foto, ma il calciatore non sembra aver dato nessun segno di risposta.

Anna Falchi pubblica un selfie bollente su Instagram, i commenti dei suoi followers sono entusiasti

Sul selfie di Anna Falchi sono piovuti migliaia di likes in poco tempo, e non sono mancati i commenti, fin troppo entusiasti, di alcuni followers “uomini” che sperano di poter vedere “di più”. Le scrivono “Anna, se continua a vincere la nostra Lazio, mi sa che rimani nuda!”, “La Lazio, se continui così, alla fine della stagione avrà più tifosi di tutte le altre squadre messe insieme”, “Anna se continui così diventerò laziale!” e ancora “Anna, sei e rimarrai sempre una bella donna!”.

