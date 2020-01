Alessandro Ruben, chi è: storia del compagno di Mara Carfagna

Alessandro Ruben è un deputato italiano, attuale compagno della vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna. Scopriamo la sua storia.

Di Alessandro Ruben conosciamo in realtà molto poco, personalità profondamente riservata e sempre distante dalle luci del palcoscenico. La sua carriera forense è però ben nota e riserva incredibili sorprese. Ancora prima di diventare deputato, Alessandro era un utile intermediario, organizzatore d’incontri tra le voci politiche di Washington e quelle nostrane, annoverando nomi come Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. Ruben era infatti precedentemente consigliere del ministero della difesa per gli affari internazionali, per poi diventarlo per gli per gli affari economici esteri. Anche per quanto concerne il caso Wikileaks, Ruben si è dimostrato un valido membro della commissione estera italiana.

Alessandro Ruben, la vita al fianco di Mara Carfagna

“Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… avrei dovuto farlo anche prima.”

Così Mara Carfagna parla della sua relazione con l”ex deputato Ruben. I due, in seguito alla separazione della politica con l’ex marito Marco Mezzaroma, si sono trovati e hanno dato vita ad una longeva e appassionata relazione, iniziata nel 2013. I due vorrebbero sposarsi e mettere su famiglia, Mara parla infatti molto spesso di un loro futuro bambino.

“Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto.”