Stasera in tv, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni dell’11 gennaio

L’edizione 2020 di C’è posta per te prende ufficialmente il via con la prima puntata in diretta. Scopriamo insieme gli ospiti e le storie che andranno in onda stasera.

Manca ormai pochissimo alla prima puntata di C’è posta per te edizione 2020: l’appuntamento è come sempre su Canale 5, ore 21:10. E per celebrare l’inizio della nuova stagione come si deve la regia del programma ha invitato una serie di ospiti di primissimo livello: gli attori Johnny Depp, Luca Argentero e Cristiana Marino.

Il “menù” di C’è posta per te

Stasera a C’è posta per te il celebre attore di Hollywood Johnny Depp e il “nostro” Luca Argentero, assieme alla sua dolce metà Cristiana Marino, saranno protagonisti di due emozionanti storie, raccontate da Maria De Filippi e incentrate sui sentimenti di persone comuni. Suspense altissima, come sempre, per la fatidica apertura della busta…

Con la prima puntata di stasera C’è posta per te segna il traguardo della 23° edizione. Alla conduzione ci sarà come sempre Maria De Filippi, che è anche tra gli ideatori e autori del fortunato programma. Nessun cambiamento è previsto nel format, che vede il racconto di vicissitudini umane in primo piano grazie alle qualità di narrazione della conduttrice. Confermati anche gli ormai celebri “postini”. All’interno della puntata non mancheranno, come in tutte le ultime edizioni, storie commoventi e dolorose, ma anche rincuoranti e divertenti, e a condire il tutto qualche colpo di scena. Stay tuned!

