Simbolotto estrazione 11 gennaio 2020: combinazione in diretta

Ultima estrazione della settimana del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto di oggi 11 gennaio 2020: scopriamo insieme la combinazione in diretta.

Stasera ultima estrazione della settimana per il Simbolotto, il gioco dove a ogni numero è abbinato un simbolo. Ogni mese, cambia la ruota abbinata al gioco. Per tutto il mese di gennaio, la ruota legata sarà quella di Bari. Per giocare, basta scegliere l’opzione Simbolotto e verranno attribuiti automaticamente 5 simboli. I simboli sono legati alla Smorfia Moderna e a quella Napoletana.

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Simboli dell’estrazione odierna di giovedì 11 gennaio

Con il gioco, a ogni numero da 1 a 45 è abbinato un simbolo: questa combinazione viene assegnata dal sistema e per vincere bisogna realizzare 2, 3, 4 o 5 simboli esatti. Il simbolo maggiormente ritardatario è la Rana, che non viene estratto da ben 55 concorsi, seguito dal 44 ovvero la prigione, che manca da 39 concorsi, quindi c’è il 32 ovvero il disco, assente da 31 estrazioni. Ora davvero siamo pronti per scoprire anche oggi i cinque simboli della combinazione odierna.

Ecco la cinquina fortunata:

In aggiornamento

I 5 simboli dell’ultima estrazione

Questi i cinque simboli dell’estrazione precedente:

3-GATTA

35-UCCELLO

38-PIGNA

12-SOLDATO

28-OMBRELLO

Per approfondire, leggi anche –> Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 11 gennaio 2020