Il figlio era morto da svariati mesi ed era mummificato a letto, sua madre ogni mese andava alla posta a ritirarne la pensione. La truffa finalmente scoperta.

Una donna originaria di Milano percepiva la pensione di suo figlio morto, come se niente fosse. Lei, 73 anni, continuava imperterrita ad intascare i 900 euro che spettavano all’uomo, scomparso però da tempo. Per questo e per diversi reati che sono emersi a suo carico adesso questa persona dovrà comparire in tribunale.

La vicenda avvenne a Treviso nei mesi scorsi, con le forze dell’ordine capaci di scoprire tutto a maggio del 2019. Il figlio dell’anziana, un disabile, era morto a settembre del 2018 a 50 anni. La scomparsa pare avvenne nel sonno, per cause naturali. La madre da allora non ha fatto che lasciare il corpo in casa. E per tutta risposta non aveva comunicato il decesso a nessuno, tanto meno alle autorità.

Pensione del figlio morto, la donna deve rispondere di vari reati

Questo aveva portato l’anziana, forte di una delega, ad autorizzarla nell’andare avanti a percepire l’indennità che spettava a lui. Il corpo era praticamente mummificato e riposto a letto. La scoperta della truffa avvenne grazie alla denuncia fatta partire da un’altra figlia della donna. Quest’ultima risiedeva a Milano e non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. Nel frattempo la donna è andata a stare proprio con sua figlia. Ma deve restituire i 9mila euro circa intascati in maniera indebita. Il procedimento sbarca ora in tribunale.

