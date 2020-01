Million Day 11 gennaio 2020: estrazione combinazione vincente diretta

Estrazione del sabato al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 11 gennaio 2020.

Inizia stasera il secondo weekend dell’anno al Million Day, il gioco giornaliero che regala la possibilità di diventare milionario. Siamo dunque pronti a una nuova estrazione. Intanto, siamo così fermi a un solo vincitore del Jackpot dall’inizio dell’anno. La vincita è stata realizzata il 3 gennaio a Mercato San Severino, cittadina in provincia di Salerno. Si tratta del vincitore numero 93 da quando il gioco ha preso il via, nel febbraio 2018. Vedremo cosa accadrà questa sera.

Inoltre, si avvicina quota 100, ovvero il centesimo milionario da quando il gioco ha preso il via, regalando molte emozioni in tutta Italia. Realizzare il 5 milionario resta comunque impresa ardua: la probabilità di vincere il Jackpot milionario è di una giocata ogni 3,5 milioni. Ogni sera alle 19.00 in diretta sul nostro sito l’appuntamento con la combinazione fortunata.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Diamo uno sguardo come sempre a qualche dato statistico. I ritardatari sono il 47 poi il 18 e il 49, rispettivamente con 33, 28 e 27 estrazioni. I più frequenti sono invece il numero 1 con 47 estrazioni, seguito dal 43 con 43 estrazioni poi il 9 con 42 estrazioni, infine il 53 e il 6 con 41 estrazioni.

Million Day 11 gennaio 2020: diretta estrazione

Tutto pronto per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che possono realizzare il sogno di diventare milionari. Attesa sempre grande per sapere se qualcuno avrà indovinato la combinazione di 5 numeri.

Ecco i cinque numeri fortunati: 2-23-30-31-37