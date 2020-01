Lazio Napoli: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Secondo anticipo della Serie A TIM tra Lazio e Napoli: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Olimpico.

Si è giocato oggi sabato 11 gennaio 2020, alle 18.00, il secondo anticipo della 19esima giornata di serie A tra Lazio e Napoli. In precedenza si sono affrontate Cagliari e Milan.

Come è andata –> Cagliari Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

La Lazio, con 9 vittorie consecutive, è lanciatissima all’inseguimento di Inter e Juventus, mentre per il Napoli questa partita poteva rappresentare il riscatto.

Leggi anche –> Inter Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lazio Napoli, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

I padroni di casa dovevano sfatare un tabù contro il Napoli, che ha vinto le ultime 5 partite in casa della Lazio. I partenopei, che da qualche settimana hanno Gattuso in panchina, avevano bisogno di punti per uscire da una situazione di centro classifica. Nel primo tempo, entrambe le squadre si sono dimostrate molto toniche, ma si sono viste poche occasioni. Al 28esimo ci prova Insigne, su punizione deviata in angolo da un attento Strakosha. Nel finale della prima frazione, forcing laziale con un paio di conclusioni pericolose, ma senza risultati.

Forse meno avaro di occasioni il secondo tempo, che vede il Napoli pericoloso ma sfortunato, prima con un palo di Zielinski, poi con Strakosha che replica bene a un tiro insidioso di Insigne. Al minuto 82 la chiave di volta della partita: ancora una volta, Ciro Immobile si dimostra implacabile sfruttando una disattenzione di Ospina, che gli regala palla. Ci prova poi Milik, ma Strakosha c’è ancora. Nel recupero, forcing del Napoli, ma prima Strakosha e poi Lulic si oppongono a Insigne e Llorente: la Lazio festeggia con la 10a vittoria consecutiva in campionato i suoi 120 anni di storia.

CLICCA QUI per vedere gli highlights della partita

Formazioni e pagelle di Lazio Napoli

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, S. Radu 6; Lazzari 5,5, Milinkovic 6, Leiva 6 (Berisha S.V.), Luis Alberto 7 (Jony S.V.), Lulic 6; Caicedo 6 (Cataldi 6), Immobile 7. ALL: S. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina 4,5 ; Hysaj 5,5, Manolas 6,5, Di Lorenzo 5,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5,5, Allan 6,5 (Llorente S.V.), Zielinski 6,5; Callejon 5,5 (Elmas S.V.), Milik 5, Insigne 6,5 (Lozano S.V.); ALL: Gattuso.

Una delle ultime sfide tra Lazio e Napoli –>