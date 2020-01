Lazio Napoli: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 19esima giornata della serie A TIM tra Lazio e Napoli: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 11 gennaio 2020, alle ore 18.00, il secondo anticipo della 19esima giornata di serie A tra Lazio e Napoli. In precedenza si sono affrontate Cagliari e Milan.

Le due squadre hanno differenti situazioni di classifica: la Lazio, con 9 vittorie consecutive, è lanciatissima all’inseguimento di Inter e Juventus, il Napoli arranca a metà classifica dopo anni in posizioni senza dubbio migliori.

Lazio Napoli: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio Olimpico di Roma sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali 202, 201 e 251. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

I precedenti più recenti danno ragione al Napoli, che ha vinto le ultime 5 partite in casa della Lazio. 63 sono in tutto i precedenti in casa laziale, con 26 vittorie biancocelesti, 19 pareggi e 18 affermazioni dei partenopei. In tutto, le due squadre si sono affrontate 126 volte e il Napoli comanda con 49 affermazioni contro le 36 della Lazio.

Lazio Napoli, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Nella Lazio, Correa parte dalla panchina ed è Caicedo ad affiancare Immobile, mentre il Napoli di Gattuso conferma il tridente composto da Callejon, Milik e Insigne. Queste le formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL: S. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne; ALL: Gattuso.