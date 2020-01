Johnny Depp, chi è l’ex moglie Amber Heard: età, lavoro, curiosità

Amber Heard è un’attrice e modella americana, nota anche per essere stata la moglie di Johnny Depp. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Attrice di successo, ex modella, attivista LGBT, fervente sostenitrice del Movimento Me Too, e naturalmente ex moglie di Johnny Depp: Amber Heard è questo e molto altro. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Amber Heard

Amber Laura Heard è nata ad Austin, in Texas, il 22 aprile 1986, ma vanta origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche. Suo padre David era un noto imprenditore locale e sua madre Paige un’impiegata statale. Amber è cresciuta in un ambiente cattolico frequentando la scuola privata St. Michael’s Catholic Academy. Ha lasciato la scuola a 16 anni, prima di ottenere il diploma, per andare a New York e lavorare come modella. A 17 anni si è trasferita a Los Angeles per dedicarsi alla carriera di attrice.

Carriera che è iniziata con una serie di comparse in videoclip, film e serie televisive. Nel 2004 Amber Heard ha ottenuto il ruolo di Liz nell’episodio pilota di Jack & Bobby, è apparsa nella serie TV The Mountain e in un episodio della serie The O.C.. Nello stesso anno è entrata nel cast del suo primo film, Friday Night Lights. Nel 2005 è apparsa in Side FX, film horror indipendente, e ha poi avuto altri ruoli marginali in Dead Sexy – Bella da morire, Price to Pay e You Are Here. Di grande successo le sue interpretazioni in North Country – Storia di Josey (2005) e in Alpha Dog. Nel 2006, inoltre, l’attrice è apparsa in un episodio della serie Criminal Minds ed è stata la protagonista dell’horror indipendente All The Boys Love Mandy Lane.

Seguiranno Hidden Palms nel 2007, Remember the Daze, Strafumati, Never Back Down – Mai arrendersi, Californication e The Joneses nel 2008, The Informers – Vite oltre il limite nel 2009, And Soon the Darkness e The Ward – Il reparto nel 2010. Nel 2011 arriva alla grande popolarità mondiale con Drive Angry e The Rum Diary – Cronache di una passione (assieme a Johnny Depp), oltre che con l’episodio pilota di The Playboy Club. E ancora: Syrup, Machete Kills, Il potere dei soldi, Magic Mike XXL, The Danish Girl, Justice League, Aquaman e Her Smell (2019). Oltre al cinema e alla televisione, Amber Heard è impegnata anche in ambito pubblicitario: è stata tra l’altro il volto di Guess?.

Come accennato, Amber Heard è un’attivista sul fronte dei diritti civili, soprattutto per le coppie omosessuali. Nel 2008 ha partecipato alle manifestazioni contro il risultato referendario della California Proposition 8, e il suo nome è legato a diverse associazioni, tra cui la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, Amnesty International, Girl Up, Human Rights Campaign, Habitat for Humanity. In passato è stata oggetto di critiche da parte di associazioni femministe e aggregazioni religiose, ma la Heard ha ribattuto spiegando di considerarsi lei stessa una femminista e che ritiene sia necessario un cambiamento nel modus operandi del movimento per i diritti delle donne.

Nel 2010 Amber Heard ha fatto coming out durante la serata di gala per il 25º anniversario della Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, rivelando la propria bisessualità. A tal proposito ha dichiarato: “Ho avuto relazioni di successo con gli uomini, e adesso con una donna. Amo chi mi piace, è la persona che conta”. L’attrice ha però preso le distanze da chi l’ha definita “lesbica” sui media internazionali, dicendosi infastidita in quanto “libera da etichette”. Nello stesso periodo ha raccontato che la comprensione da parte dei genitori non è stata immediata, essendo la sua famiglia di tradizione cattolica.

Nel 2012 Amber Heard ha intrapreso una relazione con il collega Johnny Depp, conosciuto l’anno prima sul set del film The Rum Diary – Cronache di una passione, con cui poi si è fidanzata all’inizio del 2014. L’anno successivo, il 3 febbraio, la coppia si è sposata con rito civile nella casa dell’attore a West Hollywood, Los Angeles. Nel maggio 2016, dopo solo 15 mesi di matrimonio, la Heard ha chiesto il divorzio, sostenendo di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco (ma la tesi è stata smentita dalla Polizia di Los Angeles, anche se tuttora la vicenda risulta controversa). Il divorzio è stato ufficializzato il 13 gennaio 2017: l’attrice ha ottenuto un risarcimento pari a 7 milioni di dollari, donati in beneficenza all’American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles.

