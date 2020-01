Johnny Depp, chi è: età, carriera, vita privata del grande attore

Il “divo” Johnny Depp è uno dei grandi nomi del cinema internazionale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Bello, eternamente giovane, eccentrico e carismatico, oltre che ricchissimo: Johnny Depp è un’icona vivente del grande cinema internazionale e uno degli attori più amati di Hollywood (oltre che un valente produttore cinematografico e musicista). A dispetto delle apparenze, però, la sua vita non è stata sempre rose e fiori. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Johnny Depp

Johnny Depp, all’anagrafe John Christopher Depp II, è nato il 9 giugno 1963, sotto il segno dei Gemelli, a Owensboro, nel Kentucky (Stati Uniti). Indossa sempre degli occhiali con le lenti colorate perché, come lui stesso ha raccontato a Rolling Stone, è cieco all’occhio sinistro sin dalla nascita, mentre al destro è miope. Nel corso della sua carriera ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, dopo essere stato candidato 10 volte al premio e tre nomination al premio Oscar come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna, Neverland – Un sogno per la vita e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. E questo per citare solo i successi principali: impossibile elencarli tutti… Nel 2010, secondo la rivista Forbes, è stato l’attore più pagato del mondo assieme a Sandra Bullock, guadagnando 80 milioni di dollari da giugno 2009 a giugno 2010. Note sono le collaborazioni con i registi Tim Burton, Gore Verbinski, Michael Mann e Terry Gilliam. Non tutti sanno, invece, che Johnny Depp ha esordito anche come musicista (con il gruppo Hollywood Vampire, nato nel 2015) e sa suonare perfettamente la chitarra.

La vita privata di Johnny Depp è stata decisamente burrascosa. Dopo il divorzio dalla make-up artist Lori Anne Allison (sono stati sposati dall’1983 al 1986), l’attore è stato fidanzato con le colleghe Sherilyn Fenn, Kate Moss, Jennifer Grey e Winona Ryder: tutte relazioni turbolente e spesso concluse con scandali e grandi clamori mediatici. Nel 1998 ha conosciuto l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, con la quale ha formato una delle coppie più belle di Hollywood e che gli ha dato due figli: Lily-Rose Melody e John “Jack” Christopher Depp III. Dopo 14 anni di convivenza, però, i due si sono lasciati. Sul set del film The Rum Diary ha conosciuto Amber Heard, che ha sposato con una cerimonia civile nel 2015. Solo 15 mesi dopo la Heard ha chiesto il divorzio, sostenendo di aver subito maltrattamenti. Il periodo più buio nella sua vita di Johnny Depp ha coinciso però con la grave malattia di sua figlia Lily, che da bambina contrasse un’infezione da escherichia coli e i suoi reni furono temporaneamente debilitati. Anche il figlio Jack, secondo alcune indiscrezioni, soffrirebbe di una patologia oculare.

A partire da quale momento Johnny Depp ha vissuto un periodo non facile, aggravato da un evidente decadimento fisico. Nel 2015 si presentò a Cannes appesantito, con i capelli unti di gel, un sorriso forzato e un colorito per niente rassicurante. Fortunatamente è riuscito a risollevarsi, ma non ha perso le abitudini da sciupafemmine: tra i tanti flirt che gli sono stati attribuiti basti menzionare quello con la ballerina Polina Glen (mai confermato). Solo in seguito ha confessato di aver sofferto di depressione e di aver avuto problemi con la droga. Lo scorso settembre, però, si è presentato a Venezia in splendida forma con la figlia Lily Rose, alla quale è legatissimo. Attualmente sembra che il divo sia single, ma il condizionale è d’obbligo, anche perché il diretto interessato è sempre stato poco avvezzo a parlare della sua vita privata (non è nemmeno sui social!).

Ricordiamo inoltre che il 12 settembre 1994 Johnny Depp fu arrestato dopo aver distrutto una camera d’albergo in compagnia dell’allora fidanzata Kate Moss: di qui le voci che l’attore tenda a perdere facilmente il controllo. In seguito anche Amber Heard lo denunciò per aver distrutto la loro casa, portando come testimonianza un video e accusandolo di maltrattamenti. E due sue ex guardie del corpo gli avrebbero fatto causa sostenendo di essere sottopagati, di aver dovuto fare da baby sitter ai suoi figli e di averlo dovuto proteggere da se stesso e dalla droga. Nel 2018 lo stesso Deep in un’intervista a cuore aperto a Rolling Stone ammise di aver perduto un patrimonio da 650 milioni di dollari e di aver passato parecchi guai con le sue ex guardie del corpo e il suo ex manager (il quale, per tutta difesa, ha rivelato che l’attore avrebbe speso oltre 30mila dollari al mese in vino e alcolici).

Per il resto, Iggy Pop e Keith Richards sono due suoi carissimi amici: proprio da Keith Richards ha tratto ispirazione per il ruolo del pirata Jack Sparrow e per il suo look con anelli coi teschi, ciondoli e bandane. Johnny Depp è anche uno degli attori a cui è più legato è Nicolas Cage: fu proprio quest’ultimo, all’epoca amico di una sua fidanzata, a credere per primo nelle sue qualità attoriali e a fissargli un provino. Last but not least, il Nostro ha svariati tatuaggi ma quello sicuramente più noto è quello dedicato alla sua storica ex Winona Rider: per lei si fece scrivere “Winona Forever”, ma dopo la fine della loro storia lo corresse in “Wino Forever”.

