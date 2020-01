Inter Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Atalanta è il posticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 20.45 di sabato 11 gennaio 2010 il match di calcio valido per la 19esima giornata di Serie A TIM tra Inter e Atalanta. La squadra di casa, vincendo, diventerebbe campione d’inverno, un risultato forse insperato dallo stesso Conte a inizio stagione, gli ospiti invece si sono dimostrati in questi ultimi anni squadra solida capace di competere con chiunque. La partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn.

Inter Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Inter e Atalanta.

L'incontro di questa sera mette in palio tre punti importantissimi per le due squadre. Nelle ultime stagioni, questa sfida ha avuto precedenti altalenanti: all'Atalanta riuscì il colpaccio il 23 marzo 2014, mentre tre anni dopo l'Inter si impose addirittura per sette a uno. In generale, su 58 confronti sono 40 le vittorie nerazzurre, 9 i pareggi e 9 i successi dei bergamaschi.

Inter Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Quella di stasera è la partita tra la miglior difesa del campionato, ovvero quella della formazione di casa, in cui mancherà lo squalificato Skriniar, e il miglior attacco della serie A. Queste le formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku. ALL.: Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. ALL.: Gasperini.