Incidenti Reggio Emilia | due ragazzi feriti in altrettanti casi stanotte

Due incidenti a Reggio Emilia portano al ferimento di un ragazzo e di un’altra giovane in due distinti episodi. I sinistri potevano avere conseguenze peggiori.

La provincia di Reggio Emilia ha visto più di un incidente verificarsi nel corso del principio di questo fine settimana. Appena scoccato sabato 11 gennaio, una vettura è uscita di strada a Casalgrande Alto. A bordo c’erano un uomo che viaggiava da solo.

Lui ha 35 anni ed è rimasto ferito in maniera seria. Trasferito in codice rosso all’ospedale ‘Santa Maria Nuova’, ha ricevuto una prognosi riservata con la presenza di gravi traumi su tutto il corpo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri per svolgere i rilievi del caso, in seguito alla segnalazione di alcuni passanti. Presenti anche i vigili del fuoco di Reggio Calabria, i quali hanno provveduto ad estrarre il corpo dell’uomo ferito dalle lamiere dell’auto sulla quale viaggiavano. I pompieri hanno anche ripulito la carreggiata dai detriti e dai rottami della vettura.

Incidenti Reggio Emilia, una ragazza ferita sempre in nottata

Poco dopo, intorno alle 03:00 di notte, c’è stato il secondo degli incidenti avvenuti a Reggio Emilia. A Villa Bagno, a pochissima distanza dalla città emiliana, una donna di età giovane, in base a quanto si apprende, era alla guida della sua macchina. Per cause ancora da verificare però il veicolo è finito con il ribaltarsi. Lei ha rimediato delle contusioni per fortuna non di grave entità. Una volta giunta in ospedale ha ricevuto delle medicazioni ed è stata sottoposta agli accertamenti clinici di rito. L’auto ha rimediato dei danni importanti.

