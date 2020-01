Il Cantante Mascherato: eliminata Orietta Berti, chi resta in gara

Prima puntata del programma Il Cantante Mascherato: eliminata Orietta Berti, chi resta in gara, gli indizi sugli altri concorrenti.

4 milioni 437 mila spettatori e il 20.9 di share medio: questi i numeri della prima puntata del programma canoro Il Cantante Mascherato. Tante le sorprese, soprattutto vocali, e alla fine è arrivata anche la prima eliminazione.

Il ballottaggio è avvenuto tra l’Unicorno e il Mastino Napoletano, una gara all’ultima nota che si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo. Così l’Unicorno ha tolto la maschera ed ecco apparire Orietta Berti: era lei a nascondersi dietro il personaggio.

Chi sono gli altri concorrenti rimasti in gara a Il Cantante Mascherato

Restano così in sette e abbiamo davvero tanti dubbi su chi possa nascondersi dietro quelle maschere. Ricordiamo qualche indizio: gli otto hanno condotto complessivamente 70 programmi televisivi e partecipato a 25 film. Si parla poi di 107 album pubblicati e milioni di ore televisive. Vantano in tutto 46 partecipazioni al Festival di Sanremo. Addirittura, in 5 occasioni hanno anche conquistato la vittoria.

Orietta Berti, con 15 milioni di dischi venduti in carriera, è forse una delle cantanti che più hanno venduto tra i concorrenti di Il Cantante Mascherato. Per lei ci sono anche 11 edizioni di Sanremo. Ma chi sono gli altri cantanti misteriosi? Ovviamente non lo sappiamo, ma sui social impazza il toto nomi e due su tutti sembrano prevalere: dietro il barboncino, si nasconderebbe Alexia, mentre l’angelo sarebbe Valerio Scanu. Entrambi hanno vinto Sanremo.