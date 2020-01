Eros Ramazzotti | rabbia su Instagram | “Così sarei malato?” FOTO

Eros Ramazzotti Instagram, il cantante smentisce con pungente sarcasmo alcune voci circolate in merito a presunti problemi di salute, e lo fa così.

Su Instagram Eros Ramazzotti sbotta contro il falso gossip che circola sul suo conto in questi giorni. Reduce da una bella vacanza alle Maldive con i suoi figli, il cantante ne approfitta per dire a tutti come stanno le cose in merito alla salute.

Da alcune parti era partita la voce secondo la quale il 56enne interprete di tanti brani di successo fosse alle prese con delle problematiche più o meno importanti. “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ❤️ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo 😂😂😂diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali”. Questo è il post di Eros Ramazzotti su Instagram, rivolto ai fans ed a chi gli vuole veramente bene.

Eros Ramazzotti Instagram, che forma smagliante

Il cantante alle Maldive ha vissuto alcuni giorni di spensieratezza assieme alla figlia Aurora (avuta da Michelle Hunziker a dicembre del 1996, n.d.r.) e con il di lei fidanzato, Goffredo Cerza. E c’erano anche gli altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati invece rispettivamente nel 2011 e nel 2015 da Marica Pellegrinelli. In effetti i falsi rumour relativi alla situazione di salute di Eros Ramazzotti erano nati principalmente su Instagram. Qui alcuni suoi ammiratori avevano avuto il sentore che l’artista fosse alle prese con qualche problema. Lui però con un pò di ironia ha voluto zittire queste illazioni. E ha ricevuto il pieno appoggio anche di altri vip quali Marco Masini, Benjamin Mascolo, Laura Barriales, Alessia Marcuzzi, la cantante Syria e Caterina Balivo.

