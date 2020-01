Filippo Magnini, la verità sul doping: accuse gravissime e maxi squalifica

Filippo Magnini, il famoso ex nuotatore, ha subito tempo fa una maxi squalifica di quattro anni per doping. Lui si è sempre difeso, ecco tutta la verità su questa vicenda.

Da tempo Filippo Magnini ex campione del nuoto italiano era indagato dalla Nado Italia (National Antidoping Organization) e lo scorso 30 ottobre era stato chiamato a prestare testimonianza per le accuse di violazione del codice internazionale Wada. Per lui le accuse erano di utilizzo e favoreggiamento di sostanze dopanti. A giugno scorso le richieste di Nado Italia: il nuotatore andava squalificato per otto anni, secondo l’accusa.

La sentenza contro Filippo Magnini accusato di doping

Poco fa, è arrivata la sentenza nei confronti del nuotatore azzurro, capace di vincere nella sua carriera medaglie in tutte le principali competizioni, dalle Olimpiadi ai Mondiali passando per gli Europei. Filippo Magnini, icona del nostro sport, è stato riconosciuto colpevole di aver violato l’articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti). Per tale ragione, ha subito dal Tribunale nazionale antidoping.

Come detto, il procuratore Pierfilippo Laviani aveva chiesto una squalifica di otto anni. Filippo Magnini aveva sempre respinto le accuse, usando anche toni molto duri: “La mia anima ribolle perché questa indagine è vergognosa e perché la conclusione, che la Procura antidoping ha fatto propria su fatti che ho circostanziatamente smentito e rismentito, è l’essenza dell’ingiustizia più evidente”.

Aggiornamento maggio 2019: squalifica confermata

A maggio del 2019, la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping 2, che ha confermato la squalifica per 4 anni. Dura è stata la replica di Filippo Magnini: “Da troppo tempo ormai mi sento un appestato, tengo gli occhi bassi, quando mi chiedono di posare per una fotografia penso che non abbiano saputo cosa mi è successo. So di non avere fatto nulla di male, non merito tutto questo e sono qui per dimostrarlo”.

