Dieta Dinner Cancelling | come Fiorello ha perso peso in poco tempo

Grazie alla Dieta Dinner Cancelling, Fiorello è riuscito a dimagrire nel giro di qualche settimana. Ne parla lui stesso a ‘Chi’, come funziona.

Questa è la Dieta Dinner Cancelling, grazie alla quale Fiorello è riuscito a dimagrire nel giro di poche settimane. A parlarne è proprio lo showman siciliano nel corso di una intervista rilasciata a ‘Chi’. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, il 59enne di Catania svela di avere avuto effetti positivi ed immediati.

Cosa che abbiamo potuto ammirare in ‘Viva Rai Play’, il suo apprezzatissimo show. La Dieta Dinner Cancelling proviene dalla Germania e ha un aspetto dal quale non si può prescindere. Ovvero la colazione: non deve mai mancare e bisogna che sia abbondante. L’ideatore di questo regime alimentare è il nutrizionista Diete Grabbe. ‘Dinner Cancelling’ vuol dire letteralmente ‘Niente Cena’.

Dieta Dinner Cancelling, come funziona

Grazie a piccoli momenti di digiuno selettivo, l’organismo risulterà del tutto depurato e libero dalle sostanze e dalle tossine in eccesso. A trarne beneficio sarebbe poi anche il sistema immunitario. Si tratta sostanzialmente di mangiare in maniera equilibrata fino a merenda, a partire dalla colazione e continuando con spuntino e pranzo. Alla sera sono poi ammessi solo liquidi non zuccherati. Il divieto di cibo scatta alle ore 17:00 e fino al mattino successivo, il dottor Grabbe intende sopperire a questa imposizione con bevande depurative come thè e liquidi senza zuccheri e ricchi di vitamine e di sali minerali, oltre che di acqua.

Ovviamente serve sempre per prima cosa il consulto di uno specialista

Questo perché a metà pomeriggio il metabolismo sembra andare incontro ad un rallentamento che di conseguenza fa frenare anche i processi digestivi. Per il mantenimento poi il consiglio per conservare i circa 4 chili persi nel corso delle due-tre settimane precedenti è uno solo. Quello cioè di saltare vita natural durante la cena per almeno tre volte a settimana. Ma per ottenere un buon bilanciamento dei pasti ed un piano ottimale della Dinner Cancelling, il consiglio da seguire è quello di rivolgersi sempre prima ad un dietologo o ad un nutrizionista. Oltre a quello di consumare almeno 2 litri di acqua al giorno e di fare anche un pò di sana attività fisica regolarmente.