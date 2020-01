Cagliari Milan: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Cagliari e Milan: tabellino, pagelle e highlights, Ibrahimovic dal primo minuto e subito in gol.

Si è giocato oggi sabato 11 gennaio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo che ha aperto la 19esima giornata di serie A tra Cagliari e Milan. Esordio da titolare per Ibrahimovic, affiancato da Leao. Per quanto riguarda il Cagliari, Nainggolan ha giocato dietro le punte Joao Pedro e Simeone.

Cagliari Milan, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

L’ultimo successo del Cagliari un 2-1 nella stagione 2016-2017, con gol vincente nei minuti di recupero di Pisacane. I sardi venivano da tre sconfitte consecutive dopo la partenza sprint. Primo tempo piacevole, con il Milan che forse fa qualcosa in più per andare in vantaggio, ma pareggio che tutto sommato fino a quel punto sembra giusto.

Nel secondo tempo, il Milan sale in cattedra con la sua coppia d’attacco. Dopo pochi secondi, Leao – complice una deviazione di Pisacane – va subito in gol: si tratta della marcatura più rapida nella storia della squadra rossonera, insieme a quella di Ibra nel 2012 all’inizio della ripresa del derby con l’Inter. A proposito di Ibrahimovic, il due a zero al 64esimo è merito suo. Hernandez crossa di prima da sinistra per lo svedese, che non perdona di sinistro: primo gol dopo il ritorno in rossonero. La reazione del Cagliari, timida dopo il primo gol, quasi non si vede dopo il raddoppio. Gli ingressi di Castro e Ionita sembrano dare nuova linfa alla squadra. Al minuto 82, segna ancora Ibrahimovic, ma il gol è annullato per un netto fuorigioco. Sei i minuti di recupero.

Formazioni e pagelle di Cagliari Milan

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 6,5; Faragò 6, Klavan 5, Pisacane 5,5, Pellegrini 6,5; Nandez 6 (Ionita 6), Cigarini 5,5, Rog 6,5 (Castro 6); Nainggolan 6; Joao Pedro 5, Simeone 5 (Cerri 6). All.: Maran.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6 (Conti 6), Musacchio 6,5, Romagnoli 6,5, Hernández 6,5; Castillejo 7, Kessie 6,5, Bennacer 6, Calhanoglu 6 (Bonaventura 6); Leao 7 (Rebic S. V.), Ibrahimovic 7. All.: Pioli.

