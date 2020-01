Cagliari Milan: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticpo della 19esima giornata della serie A TIM tra Cagliari e Milan: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 11 gennaio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo che apre la 19esima giornata di serie A tra Cagliari e Milan. I sardi, dopo l’avvio sprint, hanno tirato il freno a mano e perso le ultime tre partite consecutive, la squadra meneghina è invece in crisi di risultati da inizio campionato e attende il rilancio.

Cagliari Milan: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Sardinia Arena di Cagliari sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 202 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

I precedenti mostrano favorito il Milan: due pareggi, due vittorie rossonere e una dei sardi nelle ultime 5 partite disputate in terra sarda. L’ultimo successo del Cagliari un 2-1 nella stagione 2016-2017, con gol vincente nei minuti di recupero di Pisacane. Il risultato più frequente è il pareggio per una rete a testa.

Cagliari Milan, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

L’attesa è tutta per Ibrahimovic, che dovrebbe partire dal primo minuto, affiancato da Leao. Per quanto riguarda il Cagliari, Nainggolan giocherà dietro le punte Joao Pedro e Simeone.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli.