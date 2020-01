Barbara D’Urso, chi è il figlio Giammauro Berardi: età, lavoro, vita privata

Conosciuto come il figlio timido di Barbara D’Urso, Giammauro Berardi è il primogenito della conduttrice, scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Nella puntata odierna di ‘Verissimo‘ ci sarà anche Barbara D’Urso. La conduttrice parlerà della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Da qualche tempo a questa parte, infatti, pare che Barbarella abbia trovato un nuovo cavaliere. Parlando di vita privata, però, la presentatrice non potrà fare a meno di nominare i suoi due tesori, ovvero i due figli avuti dal primo matrimonio con Mauro Berardi. Uno di loro, Emanuele Berardi, lo abbiamo visto qualche volta in tv, mentre l’altro preferisce tenersi lontano dai riflettori e condurre una vita dedita agli altri e distante dalle luci fatue della celebrità.

Stiamo parlando ovviamente del primogenito Giammauro Berardi, nato il 4 agosto del 1986 ed ora affermato professionista in campo medico. Il ragazzo infatti lavora come dottore all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La D’Urso è da sempre molto fiera dei suoi figli e non manca occasione per ribadirlo sia durante le trasmissioni che nelle sue pagine social.

Giammauro Berardi, chi è il primogenito di Barbara D’Urso

Sin da bambino Giammauro ha dimostrato di non essere interessato al mondo dello spettacolo. Di natura riservata e molto incline all’empatia nei confronti del prossimo, il ragazzo ha deciso di iscriversi alla Facoltà di Medicina. La sua è una vera e propria vocazione, conclusi gli studi e ottenuta la laurea infatti, il figlio della D’Urso ha prestato servizio in alcune zone di guerra. Da qualche anno si è specializzato in ‘Chirurgia e Trapianti‘ e lavora nell’ospedale Sant’Andrea. Tra le sue passioni ci sono i viaggi, com’è possibile notare dalla sua pagina Instagram dove si trovano scatti da varie località del mondo. Nulla si sa invece sulla sua vita privata, dunque impossibile sapere se è fidanzato o meno.