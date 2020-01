Barbara D’Urso, chi è l’ex marito Michele Carfora: età, lavoro, vita privata

Scopriamo chi è Michele Carfora: età, lavoro e vita privata dell’uomo che per diverso tempo è stato sposato con Barbara D’Urso.

La conduttrice più in voga in questi anni sulle reti Mediaset è senz’altro Barbara D’Urso. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha un credito infinito con i dirigenti dell’emittente, i quali infatti le hanno dato carta bianca per ‘Live non è la D’Urso‘ e le hanno anche prodotto una nuova stagione della ‘Dottoressa Giò‘ dopo anni di riposo. Del suo successo professionale e della vita privata parlerà la conduttrice oggi pomeriggio a ‘Verissimo’. Pare infatti che Barbara abbia trovato nuovamente l’amore, come dimostra la foto del suo dito adornato da un anello di fidanzamento.

La D’Urso è già stata sposata due volte, la prima con Mauro Berardi, dal quale ha avuto i suoi due figli e la seconda con Michele Carfora. Con il noto ballerino, noto per gli spettacoli teatrali ‘West Side Story’, ‘Grease’ e ‘Cats’, ma anche per la partecipazione in alcuni show televisivi come ‘Don Matteo‘ e ‘Ricomincio da me‘, è stata sposata solo per 4 anni. Tempo dopo la loro separazione è stato suggerito che la rottura fosse legata a presunti tradimenti da parte di Carfora, versione che il ballerino ha smentito anni dopo.

Michele Carfora: “Non ho tradito Barbara D’Urso”

Il matrimonio tra Michele Carfora e la D’Urso si è concluso nel 2006 e per diverso tempo il ballerino ha preferito mantenere il silenzio sulle ragioni che hanno portato alla rottura. Quando però si sono sparse le voci di un presunto tradimento ha voluto smentire i pettegoli: “Ci lasciammo in modo civile. Lei mi chiese di non divulgare la notizia perché voleva preparare i suoi figli con cui ho vissuto e ai quali ho voluto un bene dell’anima. Ho rispettato la sua decisione. Poi, ad agosto 2006, noi ci eravamo già lasciati da cinque mesi, uscirono alcune fotografie che mi ritraevano con un’altra donna. Lei invece di spiegare ai giornali che ci eravamo già lasciati, fu fotografata poco dopo sotto l’insegna ‘Separazioni e divorzi’ del tribunale”.