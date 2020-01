Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 10 gennaio

Appuntamento a questa sera, venerdì 10 gennaio, con una nuova puntata di Quarto Grado: ecco le anticipazioni di questa sera

Torna l’appuntamento questa sera, venerdì 10 gennaio, con “Quarto Grado” in onda su Rete4 a partire dalle 21:25 e condotto da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. Ci saranno diversi argomenti che verranno affrontati per risalire velocemente alla veridicità degli episodi. Documenti inediti e varie interviste per diversi spunti di riflessione per i telespettatori. Si tornerà a parlare del caso della morte di Annamaria Sorrentino con ultime novità nell’inchiesta. Cambia anche l’ipotesi di reato della Procura di Vibo. Inizialmente si pensava ad istigazione al suicidio, mentre ora si indaga per omicidio preterintenzionale. Il marito di Annamaria, Paolo Foresta, sarebbe formalmente indagato.

Stasera in tv – Quarto Grado, gli altri casi

Successivamente ci sarà il focus per la scomparsa di Daniele Potenzoni. A fine mese l’infermiere Massimiliano Sfondrini sarà interessato dal processo d’appello per l’accusa di abbandono di incapace da cui in primo grado era stato assolto. Il 15 giugno 2015, il giorno della scomparsa, l’uomo accompagnava Daniele in metropolitana a Roma per recarsi in udienza dal Papa. Infine, sarà affrontato il caso Samira, con la conclusione dell’incontro della mamma con gli inquirenti: chieste precisazioni sul giorno della scomparsa del genero Mohamed. Appuntamento a questa sera, venerdì 10 gennaio con una nuova puntata di Quarto Grado a partire dalle 21:25.

