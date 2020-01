Oggi, 10 gennaio, Giustizia privata film interpretato dall’attore Gerard Butler sarà in onda su Italia 1: cast e trama del film.

Il film Giustizia privata capovolge i ruoli portando il protagonista, l’attore Gerard Butler, a diventare da vittima a carnefice. Clyde avrà ben 10 anni per pensare a una vendetta, ordita fin nei minimi dettagli, per farsi giustizia da solo.

Effetti speciali e azione si mescolano in questo thriller psicologico che sarà in onda stasera su Italia 1 a partire dalle ore 21.20.

Giustizia privata, trama

Clyde vive felice la sua vita con moglie e figlia quando, improvvisamente, sente suonare al portone. Non sapendo cosa comporterà il suo gesto distratto, Clyde apre la porta e viene colpito in pieno volto da una mazza da baseball.

Il trauma permetterà a due sadici criminali di attraversare l’uscio e sconvolgere per sempre la sua vita. Clyde non potrà intervenire mentre i due assassini brutalizzano in ogni modo le donne della sua vita. Questo senso di impotenza si amplificherà quando uno dei confesserà accusando il compagno e riuscendo a cavarla con una pena più lieve. Clyde darà la colpa dell’accaduto non solo ai due vigliacchi assassini ma anche al sistema e a Nick, avvocato della procura che, secondo il protagonista, non ha fatto abbastanza per fare giustizia.

Giustizia privata, cast completo:

Jamie Foxx (Nick Rice)

Gerard Butler (Clyde Shelton)

Colm Meaney (Detective Dunnigan)

Bruce McGill (Jonas Cantrell)

Leslie Bibb (Sarah Lowell)

Michael Irby (Detective Garza)

Regina Hall (Kelly Rice)

Christian Stolte (Clarence Darby)

Viola Davis (Sindaco)

Gregory Itzin (Direttore Iger)

Michael Kelly (Bray)

Brooke Stacy Mills (Moglie di Clyde)

Ksenia Hulayev (Figlia di Clyde)

Josh Stewart (Rupert Ames)

Annie Corley (Giudice Laura Burch)

Richard Portnow (Bill Reinolds)

Roger Bart (Brian Bringham)

Giustizia privata, trailer del film completo ita liano

