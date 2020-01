Salvo Veneziano, chi è Giusy Merendino: età, lavoro e vita privata

Conosciamo meglio la moglie di Salvo Veneziano, Giusy Merendino: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Giusy Merendino è la moglie di Salvo Veneziano, divenuto famoso con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip. I due sono cresciuti insieme conoscendosi durante l’adolescenza e stanno insieme da oltre 20 anni. La coppia anche due figli, ma per loro ci sono stati anche difficili momenti di crisi che hanno temprato il loro rapporto. In passato Giusy era volata anche in Germania dai suoi genitori perché pensava che suo marito non l’amasse più. Lo stesso Salvo è andata a riconquistarla per dimostrarle tutto il suo affetto: ora la loro relazione prosegue a gonfie vele. La sua partecipazione a Miss Italia 2001 è stata criticata aspramente perché tacciata di aver avuto un trattamento di favore da parte della giuria.

Giusy Merendino chi è: vita privata

Possiede un profilo Instagram che vanta circa 1200 follower. Pubblica tanti scatti personali, ma anche in compagnia di suo marito e dei splendidi figli. L’ultimo post riguarda proprio un bocca in lupo fatto a Salvo Veneziano per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.