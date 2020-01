Roberto Facchinetti: chi è il figlio di Roby, carriera e curiosità

Roberto Facchinetti: chi è il figlio di Roby, uno dei leader dei Pooh, carriera e curiosità sul giovane nato dal matrimonio con Giovanna Lorenzi.

Uno dei leader dei Pooh, Roby Facchinetti – classe 1944 – nel 1970 si sposa per la prima volta con Mirella Costa. Dalla loro unione nasceranno Alessandra (nota stilista) e Valentina. Nel 1979 arriva la separazione e il cantautore andrà a convivere con Rosaria Longoni, dalla cui relazione nascerà poi Francesco Facchinetti, figlio d’arte che si farà conoscere poi in Italia con lo pseudonimo di Dj Francesco.

Chi è Roberto Facchinetti, l’altro figlio ‘famoso’ di Roby dei Pooh

Nel 1989, infine, Roby Facchinetti convola a nozze con Giovanna Lorenzi da cui avrà altri due figli, Roberto e Giulia. Il primo dei due figli avuti dalla donna è nato il 19 febbraio e per l’occasione lo scorso anno il padre gli fece gli auguri su Facebook. “Buon Compleanno caro Roberto mio e nostro. Ti voglio bene. Tuo Papi”, le parole dedicate al figlio, classe 1987, a cui Roby Facchinetti sembra molto legato.

In molti pensano che i due siano omonimi: in realtà il nome vero completo di Roby Facchinetti è Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti. Anche Roberto Facchinetti ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo: ha fatto infatti parte dello staff del padre e del fratellastro Francesco nel talent show The Voice. Il suo papà in un messaggio lo ha definito “il filosofo della nostra famiglia”.