Roberta Beta, chi è l’ex gieffina: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Roberta Beta, carriera, curiosità e vita privata dell’ex gieffina: dal reality show alla truffa subita, che fine ha fatto adesso.

Roberta Beta è un personaggio pubblico abbastanza noto: ha infatti preso parte alla prima edizione del reality show Il Grande Fratello, nel 2000. Di recente, è stata vittima di una truffa, che lei stessa ha denunciato.

Immediatamente dopo l’esperienza nella Casa più famosa d’Italia, è stata inviata e conduttrice per Calcio Stream di alcuni programmi sportivi. Negli stessi anni, è anche conduttrice di diversi programmi radiofonici.

Carriera e curiosità su Roberta Beta, l’ex gieffina: che fine ha fatto

Proprio nel corso di queste sue prime esperienze televisive e radiofoniche, fa da spalla ad Ambra Angiolini e al Trio Medusa. Così arriva per lei la possibilità di vivere da vicino, come inviata, il Festival di Sanremo. Sempre subito dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello, scrive un libro sulla sua esperienza. Successivamente per diversi anni è inviata della trasmissione La vita in diretta.

Di lei si perdono poi un po’ le tracce, ma torna nel 2009, quando partecipa come concorrente al docu-reality Single nel mondo. Dal 2016 conduce su Radio Incontro Donna il programma radiofonico “Fattore Beta”. Collabora anche con altre radio, come per esempio Radio Italia. Ha avuto una breve e non fortunatissima esperienza politica alle comunali a Roma ed è una pr di successo. Negli ultimi anni, è stata ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, in particolare a Pomeriggio 5.