Paolo Pocobelli: chi è il pilota disabile diventato un eroe

Chi è Paolo Pocobelli, il pilota disabile diventato un eroe: cosa ha fatto, perché vive sulla sedia a rotelle, le imprese e i brevetti ottenuti.

Paolo Pocobelli, 48 anni paraplegico di Milano, qualche settimana fa ha fatto parlare di sé per aver liberato un suo allievo dall’aereo, evitando che affogasse.

Leggi anche –> Chi è Arturo Mariani: età, carriera e vita privata del calciatore della Nazionale amputati

Il giovane infatti era rimasto incastrato nella cabina del Cessna 210. E lui – che ha diversi brevetti di volo – non ci ha pensato un attimo e si è prodigato per aiutarlo.

Leggi anche –> Giovanni Custodero, la scelta dell’ex calciatore malato di cancro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità su Paolo Pocobelli, il pilota paraplegico diventato eroe

Si diventa così eroi per caso e la vicenda di Paolo Pocobelli è ancora più interessante perché egli stesso è costretto sulla sedia a rotelle per un incidente, ma mai si è arreso. L’uomo è paraplegico dal 1994 dopo un lancio con il paracadute. “Per un’avaria sono dovuto atterrare nel fiume Adige. Il mio compagno di volo era rimasto impigliato nella cintura di sicurezza”, ha raccontato in un’intervista a ‘Repubblica’, ricostruendo quanto accaduto qualche settimana fa.

Paolo Pocobelli ha un ‘record’ davvero speciale: è il primo uomo in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo: sportiva, privata e commerciale. Ma è soprattutto il fondatore e l’anima di ‘Ali per tutti’, l’associazione con cui permette ai portatori di handicap di prendere il brevetto. Iscritto alla Federazione Italiana Piloti Disabili, quando nel 1994 ebbe l’incidente aveva solo 22 anni. Questo significa che a oggi ha passato oltre la metà della sua vita su una sedia a rotelle, ma non si è mai arreso.