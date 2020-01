Morto l’attore Edd Byrnes: aveva recitato in ‘Grease’

Morto l’attore Edd Byrnes, chi era: carriera e curiosità, gli esordi e il successo, aveva recitato il ruolo di Vince Fontaine in ‘Grease’.

Si è spento a 87 anni l’attore Edd Byrnes, noto per aver recitato il ruolo di Vince Fontaine, nel fortunatissimo film di fine anni Settanta ‘Grease’.

Nato a New York, quando aveva 13 anni, suo padre morì. Da qui la scelta di abbandonare il cognome del padre per prendere quello del nonno materno, ovvero Byrnes.

Carriera e curiosità sull’attore Edd Byrnes

Byrnes sviluppò l’impulso di recitare al liceo, ma non lo prese seriamente in considerazione fino a quando non ebbe tentato una serie di lavori diversi. I suoi primi ruoli arrivarono nella seconda metà degli anni Cinquanta. Inizialmente, ha cercato di ottenere ruoli nelle produzioni teatrali di Broadway, ma non ha avuto fortuna. Nel 1957, si trasferisce a Hollywood, fermamente convinto a intraprendere la strada del cinema: arrivano così i primi ruoli sia sul grande che sul piccolo schermo. Sempre nel 1957, Byrnes firmò un contratto triennale con John Carroll della Clarion Pictures.

La sua filmografia è davvero ampia, sebbene abbia raggiunto la notorietà nella serie televisiva “Indirizzo permanente (77 Sunset Strip)”, in cui interpreta l’aspirante investigatore privato e amante del rock and roll, Kookie. Questo personaggio gli permise anche di incidere un brano insieme a Connie Stevens dal titolo “Kookie, Kookie (Lend Me Your Comb)”, che ebbe un notevole successo negli Usa. Edd Byrnes ottenne anche una discreta notorietà nel nostro Paese, dove ha interpretato ruoli in alcuni spaghetti western come “7 winchester per un massacro” (1967) e “Vado… l’ammazzo e torno” (1967), per la regia di Enzo Castellari. In Europa ha ottenuto anche alcuni ruoli in film di guerra.

Il successo e la notorietà con Grease

Nel 1978, interpreta il suo ruolo più noto, Vince Fontaine, conduttore di una gara di ballo nel film “Grease”. Successivamente, grazie a questa interpretazione, ha avuto la possibilità di recitare in altri film. Uno dei suoi ruoli finali è stato Shake, Rattle and Roll: An American Love Story. A fine anni Novanta, ha preso parte ad alcuni episodi del telefilm La Signora in Giallo. L’8 gennaio 2020 è morto nella sua casa di Santa Monica. La notizia è stata data dal figlio Logan, noto anchor man televisivo.